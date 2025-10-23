Fecha 10 de la Liga de Béisbol: Diablos vs D-backs y más encuentros

Diablos y D-backs protagonizarán el encuentro más atractivo dentro de la décima fecha de la Liga de Béisbol de 40 años y más, la cual se disputará este fin de semana.

Los pingos marchan como líderes generales con 7 juegos ganados y 1 perdido, para promediar .875 de efectividad; muy cerca le siguen los Rieleros con récord de 7-2 y D-backs con 6-2, mientras que los Gigantes ocupan el cuarto puesto del standing con 6-3.

Por su parte, la novena de XX de Estancias tiene récord de 5-4 en el quinto lugar de la competencia, seguido por Potros con marca de 4-4, Orioles con 2 victorias y 7 derrotas, mientras que Indios y Estrellas del Oriente se encuentran en el fondo con marca de 1-8.

De manera individual, Damián López destaca como el bateador más contundente en lo que va de la campaña al registrar una efectividad de .676, seguido por Edgar García de Gigantes con .667, mientras que Marco Tulio Pérez de Rieleros batea para .654.

En el departamento de jonrones, Mario Cabrera de Orioles y Cristo Gutiérrez de Indios comparten el liderato con 3 batazos de vuelta entera; Javier Solís del XX figura con 3 tripletes, Horacio Zertuche encabeza la lista de dobletes con 7, mientras que Jorge Zapata lidera el pitcheo con 5 juegos ganados y 3 perdidos, jugando para Gigantes.

JUEGAN LA FECHA 10

Para este sábado, en punto de las 3:30 de la tarde, la décima fecha del calendario regular iniciará en el diamante del Parque Infantil "Niños Héroes", donde el líder Diablos le hará los honores a D-backs, mientras que Indios y Estrellas se medirán en el Deportivo AHMSA.

Por su parte, Gigantes recibirá a Potros en el Centro Cívico de Castaños, a la vez que XX de Estancias visitará a Rieleros en el Parque Ferrocarrilero.