Afición acompaña a Acereros en emocionante noche de playoffs

Las puertas del Kikapoo Lucky Eagle se abrieron desde temprano y la afición respondió con puntualidad al llamado. Con camisolas azules, gorras, rostros pintados y banderas, familias completas se hicieron presentes en la tribuna. Era noche de playoffs y el apoyo para los Acereros se hizo sentir.

La afición de los Acereros mostró su apoyo incondicional en el Kikapoo Lucky Eagle.

Cuando los equipos fueron presentados sobre el terreno de juego, la afición local demostró su categoría. Para los visitantes de Durango hubo un aplauso respetuoso. Pero después llegó el turno de la Furia Azul y el estadio rugió. La localía pesó desde antes del primer lanzamiento.

El ambiente fue de fiesta de principio a fin. La música, los gritos de apoyo, los tambores y trompetas de la porra, y los aficionados viviendo cada lanzamiento con emoción hicieron del estadio una verdadera caldera. Los playoffs volvieron a encender el recuerdo de aquel lejano 2019 y la ilusión de volver a campeonar.

El ambiente festivo en el estadio recordó la emoción de los playoffs de 2019.

Por décimo cuarta temporada consecutiva, el “Horno más grande de México” albergó las emociones de la postemporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Y así, la afición volvió a demostrar su apoyo y pasión a la Furia Azul.