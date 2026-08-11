Liga Ribereña Monclova se impone en la Serie Nacional de béisbol

La selección de la Liga Ribereña se repuso de la derrota en su debut y ayer consiguió su primer triunfo en la Serie Nacional de béisbol de categoría Moyote, celebrada en Orizaba, Veracruz.

En cotejo de la segunda jornada del grupo "B", la novena monclovense se impuso ante el combinado de la Liga "Beto" Ávila de Veracruz por holgada pizarra de 14 carreras contra 4, ventaja labrada en apenas 4 innings.

El ataque ribereño hizo daño desde la primera entrada con un rally de 6 anotaciones, luego Sebastián Camarillo contribuyó con una rayita en la segunda tanda, mientras que Elías Hernández, Andy Ramos e Ian Barrientos elaboraron una triple producción en la tercera para perfilar el triunfo.

Ya en el cuarto capítulo, la ventaja fue remachada con un rally de 4 a cargo de Diego Flores, Mateo Vázquez, Iván Cerros y Adrián Llanas. Por su parte, el conjunto veracruzano descontó con una anotación en la primera entrada y 3 más en la tercera.

El éxito fue para el pitcher Sebastián Camarillo tras una apertura de 2 entradas y un tercio, respaldado por relevos de Iván Cerros y Adrián Llanas. Por su parte, Andy Ramos y Yasser Vega batearon de 3-2 para comandar la artillería monclovense.

Después de dos jornadas, la Liga Ribereña tiene marca de 1-1 y este miércoles enfrentará al equipo de Legión Americana de Jalisco, buscando despegar a los primeros puestos del standing dentro del grupo "B".