Israel Del Real deja su puesto en Cruz Azul tras derrota ante América

El 10-0 no solo quedó registrado en los libros de estadísticas. También tuvo consecuencias inmediatas en Cruz Azul.

Después de la histórica goleada que América le propinó en la segunda jornada del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil, la directiva de La Máquina decidió poner punto final al proceso de Israel Del Real como director técnico del primer equipo femenil.

La decisión llegó apenas unos días después de una de las noches más dolorosas en la historia reciente del conjunto cementero. Cruz Azul fue superado de principio a fin y recibió una decena de goles ante un América que convirtió el partido en una exhibición ofensiva.

La directiva celeste informó que, después de una evaluación de su proyecto, determinó no continuar con Del Real al frente del equipo. Después de una evaluación profunda, la directiva ha decidido no continuar con el proceso de Israel Del Real, quien hoy ha dejado su cargo como Director Técnico del primer equipo femenil", informó Cruz Azul.

El club cementero agradeció el trabajo realizado por el entrenador durante los meses que estuvo al frente del equipo y confirmó que Guadalupe Worbis asumirá el cargo de manera interina.

La goleada ante América terminó por acelerar una decisión que coloca nuevamente al proyecto femenil de Cruz Azul bajo evaluación.

Del Real, quien ocupó el sitio dejado por Diego Testas el semestre pasado, dirigió 11 encuentros en el banquillo de las celestes con seis triunfos, dos empates y tres derrotas.

El resultado fue contundente desde los primeros minutos. Gaby García abrió el marcador apenas al minuto 3 y a partir de entonces América encontró espacios, controló el partido y convirtió prácticamente cada llegada peligrosa en una amenaza para la portería celeste.

Scarlett Camberos marcó el segundo y Geyse Ferreira apareció para aumentar la diferencia. Antes del descanso, Kimberly Rodríguez colocó el 4-0.

Montse Saldívar marcó un doblete, Geyse Ferreira volvió a encontrar la portería y Priscila Da Silva también consiguió dos anotaciones. Irene Guerrero completó la goleada para un América que terminó con diez goles y su portería intacta.

El marcador fue tan amplio que terminó convirtiéndose en uno de los resultados más abultados en la historia del América dentro de la Liga MX Femenil.

América ya tiene tres goleadas de doble dígito.

Las Águilas alcanzaron por tercera ocasión el doble dígito en un partido de Liga MX Femenil. La primera ocurrió en el Clausura 2018, cuando América derrotó 12-1 a Morelia. Después llegó el 11-0 sobre Querétaro en el Apertura 2025 y ahora apareció el 10-0 contra Cruz Azul.

El 8-0 frente a Mazatlán en el Guard1anes 2020 también forma parte de las mayores goleadas del club, aunque en aquella ocasión América se quedó por debajo de los diez tantos.

Las mayores goleadas del América en la Liga MX Femenil.