Hugo Camberos regresa a Chivas tras brillar en el Premundial Sub-20

Tras el gran Premundial Sub-20 que protagonizó Hugo Camberos con México, donde se consagró como máximo goleador y mejor jugador del torneo, muchos aficionados rojiblancos han exigido que el canterano ocupe un lugar de titular en el Guadalajara.

Su desequilibrio, velocidad y capacidad goleadora generaron ilusión en la hinchada, que ve en él una pieza clave para el presente del Rebaño. El joven extremo regresó a Chivas con el crédito de una actuación sobresaliente a nivel internacional, y el reclamo de la afición se intensificó de inmediato: quieren verlo con más minutos y responsabilidad en el primer equipo.

Previo al duelo de despedida ante Seattle Sounders, Gabriel Milito se refirió al regreso de los seleccionados Sub-20 a las Chivas y, sobre todo, puntualizó que Hugo Camberos es un gran jugador, pero debe ganarse un lugar en el once. "En el caso de Hugo, es un jugador que nosotros, por supuesto, tenemos en cuenta. Por eso queremos que esté con nosotros. Tendrá que luchar por un lugar, como lo tiene que hacer cada uno de sus compañeros para ganarse una oportunidad", afirmó.

De igual manera, el entrenador argentino destacó que es un jugador que le gusta mucho y ha tratado de hacer que su nivel crezca en el Rebaño. "Nosotros hemos seguido su rendimiento y sabemos que ha tenido un desempeño muy destacado".

Por último, sobre el regreso de los seleccionados Sub-20, Milito los felicitó por su desempeño y, sobre todo, el título en el Premundial. "Han tenido un gran desempeño, no solamente Camberos y Sandoval, sino también Samir Inda, Yohan Orozco, Carlos Hernández, Cristo Navarrete y, en general, todos los chicos que fueron convocados. Espero que haya sido una experiencia muy buena para ellos y que les sirva para seguir progresando como futbolistas", finalizó.

De acuerdo con MedioTiempo, durante el Premundial Sub-20 de la Concacaf, varios visores europeos estuvieron presentes en el Estadio Banorte, especialmente para seguir de cerca a Hugo Camberos. Los clubes holandeses Ajax y Feyenoord quedaron impactados con el nivel del juvenil de Chivas y se encuentran entre los equipos que lo monitorean de cerca tras su gran torneo.

Aún no hay ninguna oferta por el joven rojiblanco; sin embargo, si hay alguna oportunidad para Camberos de ir a Europa, seguramente la Eredivisie será un gran lugar.