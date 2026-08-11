Durango blanquea 7-0 a Acereros de Monclova en la postemporada

La ofensiva de Acereros de Monclova fue maniatada por Spencer Turnbull, quien tiró 6 herméticas entradas para encaminar al Caliente a una victoria por blanqueada de 7 carreras contra 0, con la que la novena duranguense tomó ventaja de 2-1 en la serie de postemporada.

El bateo de la Furia Azul apenas pudo conectar 5 imparables ante un intratable Turnbull y 3 relevos que lograron mantener el cero. El Caliente castigó al pitcheo local con un ataque de 15 hits, cargando la derrota a la cuenta de Jake McSteen, quien tuvo una salida de 2.1 innings en los que aceptó 4 anotaciones, contando con 6 relevistas.

Durango sumó las primeras 2 rayitas en la parte alta del segundo rollo, con línea al central de Yariel González que produjo en los spikes de Reynaldo Rodríguez y Daniel Johnson; un capítulo después, Jonathan Villar cimbró a McSteen con jonrón solitario con elevado por el jardín izquierdo para agregar una más a la cuenta visitante, mientras que Estevan Florial puso el 4-0 tras ser remolcado por Reynaldo Rodríguez con rodado a jardín izquierdo.

Ya en la sexta tanda, ante el relevista Jorge Tavárez, Víctor Márquez conectó línea al derecho y remolcó a Elier Hernández con la quinta, mientras que Jonathan Villar con elevado de sacrificio mandó a Webster Rivas al plato para agregar una carrera más. Posteriormente, en la séptima alta, Florial selló el 7-0 en el score final con anotación a la cuenta de Estalin Ortiz. Wilmer Ríos saldrá al montículo hoy como abridor, buscando nivelar la serie, mientras que la novena visitante presentará de inicio a Devin Smeltzer.