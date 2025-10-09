Juan M. Aguilar lidera victoria de Sección 29 en Softbol

Combinando un ataque de 16 imparables y una sólida actuación de Juan M. Aguilar en el centro del diamante, la escuadra de la Sección 29 forjó su tercera victoria de la campaña en la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arizpe.

En 4 entradas y media, los ferrocarrileros apalearon al equipo de Mean Machine por pizarra de 13-2, en encuentro del Grupo "B" que protagonizaron dentro de la sexta fecha del rol regular.

Carlos Guzmán y Rigoberto González le dieron la ventaja a la Sección 29 con anotaciones en el cierre de la primera tanda, después, en el segundo rollo, Luis Elizondo pegó un triple, Rigoberto González y Jesús Padilla dispararon dobletes, y juntos encabezaron una producción de 7 carreras que incrementó considerablemente la ventaja rielera.

Ya en el tercer episodio, Juan Aguilar conectó jonrón con Fernando Banda a bordo, y Erick Guzmán contribuyó con una anotación para ponerle el remache al triunfo. Por su parte, Juan Calvillo respondió por las máquinas para evitar la blanqueada, anotando en la segunda y quinta entrada.

El pitcher Juan M. Aguilar se anotó el acierto tras 5 entradas de labor en el círculo del Parque "Chacho" Fabela, donde registró 2 anotaciones y 5 hits en contra, con un pasaporte y un ponche; por su parte, Jesús García se llevó la derrota.

En la registradora, el más contundente de la noche fue Rigoberto González al cerrar su actuación con efectividad de 3-3, seguido por Luis Elizondo y Fernando Banda con marca de 2-2.