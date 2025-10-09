Julio César Chávez Jr. rompe el silencio tras su detención en Estados Unidos

MÉXICO – El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. ha roto el silencio tras su reciente detención y posterior deportación de Estados Unidos, negando rotundamente las acusaciones en su contra. El boxeador mexicano fue enfático al asegurar que jamás ha tenido vínculos con el narcotráfico y que su único objetivo ahora es retomar su carrera profesional.

"Sí, claro, yo no soy traficante. En Culiacán todos lo saben. Jamás he tenido la necesidad de hacer algo así", declaró Chávez Jr. en una entrevista con TUDN, donde relató los detalles de la deportación y el proceso que vivió en custodia de las autoridades estadounidenses.

Detención y travesía de 44 días en custodia

El hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, contó que su arresto se produjo de manera inesperada mientras paseaba en patineta en California. Las autoridades lo interceptaron y le cancelaron la visa ese mismo día, un hecho que calificó como un shock.

Chávez Jr. describió la travesía de su detención, que se extendió por 44 días, donde fue trasladado en avión "esposado de pies y manos" desde California a Arizona y luego a Texas. A pesar de los momentos difíciles, el pugilista aseguró que mantuvo la calma y la esperanza de regresar a México.

Enfocado en el boxeo pese al proceso legal

Actualmente, Julio César Chávez Jr. se encuentra vinculado a proceso en México, lo que le obliga a firmar mensualmente ante las autoridades. Sin embargo, aseguró que cuenta con permiso para salir del país o realizar peleas profesionales, siempre y cuando exista una autorización formal.

El boxeador reconoció que el episodio de su detención en Estados Unidos lo ha llevado a reflexionar sobre sus problemas personales y sus errores pasados. "Tuve muchos problemas personales, me volví loco por un momento, hice cosas que no estuvieron bien, pero nada malo", confesó.

Con un tono decidido, el excampeón afirmó que se siente fuerte física y mentalmente, y está listo para aprovechar la oportunidad de volver a entrenar y enfocarse por completo en el boxeo.