Dragones de Piedras Negras Lideran Asociación de Football Americano Infantil

Después de 4 fechas disputadas, los clubes Potros y Zorros figuran entre los primeros lugares del standing general en la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila.

La tabla de clubes con mejor desempeño, en la que se suman los resultados de las tres diferentes categorías, es liderada por los Dragones de Piedras Negras con 21 puntos tras 10 victorias, un empate y una derrota, mientras que los corceles de la colonia Tecnológico marchan en segundo puesto con 21 unidades, luego de sumar 10 triunfos y 2 descalabros.

Por su parte, los Venados de Piedras Negras ocupan la tercera posición con 18 puntos, a la vez que la "ola naranja" de la colonia Guadalupe aparece en el cuarto lugar con 15 puntos producidos con 7 juegos ganados, un empate y 4 derrotas.

A su vez, Broncos y Vaqueros de Acuña tienen 13 puntos, Águilas de Piedras Negras suma 12, Armadillos de Nueva Rosita registra 6, Cougars de Piedras Negras solo ha conseguido 2 puntos y en el fondo se quedan los Osos de Acuña sin puntos tras 12 derrotas.

POTROS, INVICTO EN U-12

El Club Potros comparte con Dragones el liderato de la categoría mayor; ambos equipos, aún invictos, registran una racha de 4 victorias, para liderar la división con 8 puntos. Por otro lado, en U-8 y U-10, los corceles ocupan la tercera posición de la tabla con 3 victorias y un revés, respectivamente.

Mientras tanto, Zorros marcha en el cuarto lugar dentro de la categoría U-8 con una tercia de triunfos y un revés, en tanto que U-10 ocupa el quinto lugar con 2 victorias por igual número de derrotas, mientras que en U-12 suma 2 juegos ganados, 1 empatado y 1 perdido, en el quinto puesto.