Guerreros del Oriente y SSN avanzan a la ronda semifinal en Premier Plus

Culminó la fase regular en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal de Fútbol y los invitados a la "fiesta grande" están definidos.

Después de 18 intensas jornadas, los Guerreros del Oriente se quedaron con el liderato al registrar 42 puntos con 13 juegos ganados, 3 empates y 2 derrotas, mientras que SSN terminó en el segundo lugar de la tabla con las mismas unidades, pero con menor diferencia de goleo. Con esto, ambas escuadras accedieron directamente a la ronda semifinal.

Por su parte, Alpine, Colonia Obrera, Notaría Maldonado y Atlético Oriente disputarán los cuartos de final. El conjunto dirigido por Santos García, actual campeón de la categoría, avanzó como tercero de la tabla con 40 unidades, los obreros sumaron 30 puntos, los notarios 25 y los del Oriente produjeron 21 unidades.

Eliminados de la justa quedaron FC Jumar, Deportivo Jiménez y Cachorros, además de Generales que desde hace varias causó baja del circuito.

ARRANCA LA LIGUILLA

De esta manera, el próximo domingo se jugará la fase de cuartos de final para dar a conocer a los rivales de Guerreros Oriente y SSN.

Por un lado, Alpine y Atlético Oriente se enfrentarán en la cancha de la Unidad Deportiva, a la vez que la Colonia Obrera recibirá a Notaría Maldonado en el campo "Chavín" Rivera, en doble cartelera que iniciará en punto de las 11:00 de la mañana, jugándose el pase a la ronda semifinal.