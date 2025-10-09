Patos se impone en penales y avanza en la Liga de Fut-7 La Pasión

El conjunto de CCA selló su pase a la siguiente ronda de la Liga de Fut-7 La Pasión tras imponerse ante Generales por un claro marcador de 5 goles a 2, en partido de la categoría Segunda Fuerza.

La ofensiva del cuadro aurinegro fue liderada por Joel Robinson y Jovany Flores, ambos firmando dobletes que le dieron la delantera en el marcador a CCA, mientras que Ricardo Puga completó la cuenta con un tanto más.

Por los derrotados, Kevin Reyna y Efrén Gutiérrez respondieron con un tanto, respectivamente, pero sus esfuerzos resultaron insuficientes para evitar la eliminación ante un rival que lució claramente superior.

AVANZA PATOS EN PENALTIS

Dentro de la categoría Tercera Fuerza, el equipo de Patos logró avanzar a la ronda semifinal, luego de superar a Coladeras en una dramática tanda de penales que terminó de 4-3 a favor de la escuadra escarlata, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.

Kevin Rodríguez se erigió como figura para Coladeras al conseguir un hat-trick durante el tiempo regular, mientras que los emplumados respondieron con un doblete de Gilberto Hernández y una anotación de Dante Rodríguez para igualar. En la definición desde los once pasos, los Patos mostraron mayor precisión para asegurar su clasificación.