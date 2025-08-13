Triunfo contundente de Colonia Obrera frente a Atlético Oriente

Julio Rodríguez y Jonathan Régulo lideraron el vendaval ofensivo con el que Guerreros Oriente venció al Deportivo Jiménez por abultado marcador de 9-0, en disparejo duelo que libraron dentro de la jornada 13 del balompié municipal.

Rodríguez tuvo una de sus mejores actuaciones en la presente campaña; firmó goles a los minutos 40, 49 y 76 para encabezar la ventaja, mientras que Régulo lo secundó con anotaciones al 31’ y 50’.

La defensiva jimenista no tuvo capacidad para contener a los bélicos, los que no se conformaron hasta labrar la goleada. Héctor Galindo contribuyó con un tanto al minuto 29, Luis Vázquez marcó al 30’, Víctor Ramón hizo lo propio al 47’ y Fernando Rodríguez apareció al 77’ para ponerle el cerrojo al marcador.

Con este triunfo, los Guerreros llegaron a 23 unidades y el Deportivo Jiménez se quedó lejos de los puestos de liguilla, al registrar 13 puntos.

TRIUNFO PARA LA OBRERA

De la mano de Héctor Morado, quien se despachó con goles a los minutos 5 y 23, la Colonia Obrera se impuso ante el Atlético Oriente por clara diferencia de 4-2, en otro cotejo de la fecha 13.

La cuota goleadora de Morado fue reforzada por Edgar Piña con un tanto al 40’ y Juan Antonio de la Cruz al 73’ para forjar el triunfo de los Obreros, los cuales llegaron a 21 puntos en la tabla de la categoría Premier. Por la escuadra del Oriente, la cual se quedó con 13 unidades, el descuento fue obra de Diego Ayala al minuto 42 y Kevin Reyna al 80’.