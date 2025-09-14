Adán García y ofensiva de Cubs dominan en victoria contundente

Los Cubs aprovecharon las bases por bola que concedió el pitcheo del Colegio La Salle, y en apenas 4 episodios labraron un abultado triunfo por pizarra de 21 carreras contra 2, en duelo que sostuvieron ayer en la categoría Pre-Junior de la Liga Furiazul.

La ofensiva de los cachorros apenas conectó 6 imparables, y recibió 17 pasaportes que ayudaron a labrar una holgada ventaja, ayer en el parque Xochipilli.

En la primera tanda, los Cubs tomaron el comando del juego con un rally de 5 carreras, incluyendo 3 producidas por Raúl Hartz; después, Lionel Hernández contribuyó con una rayita en el segundo capítulo, mientras que la cuota de 7 fue repetida en la tercera entrada para poner los cartones 15-2.

El mismo Hernández volvió a aparecer en el cuarto rollo con sendo batazo que 3 carreras, coronando un rally de 6 que valió para remachar el triunfo. Por su parte, la novena lasallista descontó la diferencia en el segundo episodio, en el que timbraron Francisco Flores y Saúl de León.

En el centro del diamante, Adán García tuvo una dominante actuación de 3 episodios en los que aceptó 2 carreras limpias, le pegaron un hit, regaló 4 boletos y abanicó a 5 rivales, agenciándose el éxito con el respaldo del relevista Víctor Hernández quien lanzó una entrada sin daño, a la vez que Carlos Castro se llevó el revés.