Club Astros premia a jóvenes atletas en su 50 aniversario

El Club Deportivo y Social Astros anunció la lista oficial de los 33 galardonados especiales con el Premio Infantil, como parte de los festejos por su 50 aniversario, evento con el que busca rendir homenaje a las nuevas generaciones que mantienen vivo el espíritu deportivo de la institución.

Tras una convocatoria que resultó sumamente exitosa, la directiva del organismo informó que el reconocimiento será entregado a deportistas de 12 años y menores, quienes fueron seleccionados por su constancia, logros y ejemplo dentro de diversas disciplinas. La magna ceremonia de premiación se celebrará el próximo 21 de septiembre, en las instalaciones del propio club.

El jurado consideró la trayectoria y méritos de jóvenes atletas que destacan en disciplinas como béisbol, softbol, voleibol, tenis, taekwondo, atletismo y básquetbol.

Entre los galardonados figuran los beisbolistas Angela Tijerina, Gael Garza, Joel Gaytán, Santiago Briseño, Mateo Moreno, Matías Briones, Rubén Cruz y Daniel Villastrigo, además de las softbolistas Paulina Pérez, Nicole Valdez, Ximena Villalobos, Isabella Castellanos y Melissa Villalobos.

También se reconocerá a los basquetbolistas Máximo Sustaita, Gabriel García, Oscar Pérez, Iker Cruz, Nicolás Pérez, Victoria Valdez, Alisson Dávila y Camila García, además de los taekwondoínes María José Bautista, Ana Guajardo, Aarón Bautista y Ana Rodríguez, así como Ashley Aguayo y Emir Limón en voleibol.

La lista también incluye a Karim Pérez, Samuel Villarreal, Johan Cepeda y Braulio García en atletismo, además de los tenistas Ana Navarro y Daniel Sierra.