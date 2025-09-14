Rayados aplasta a Apaches con marcador de 3-0

El equipo de Rayados supo manejar una ventaja tempranera y terminó venciendo al Centro de Formación Apaches por claro marcador de 3-0, en partido de la categoría Infantil que protagonizaron ayer en la cancha del Parque 1.

La Pandilla se adelantó en los primeros minutos del encuentro con un penalti bien cobrado por Saúl Verduzco, y con esto tomaron un envión anímico que los empujó al triunfo.

Posteriormente aparecieron Ibrahimovich de la Cruz y Derian Pérez, quienes convirtieron anotaciones que valieron para hacer más amplia la ventaja y asegurar los 3 puntos para el conjunto albiazul.

PACHUCA GOLEA AL FC MIRADOR

En otro duelo correspondiente a la tercera jornada, dentro de la división Infantil, el Cenfor Pachuca ´14 se agenció una holgada victoria por diferencia de 10-1 sobre el FC Mirador.

Los Tuzos ejercieron una superioridad abrumadora sobre la cancha y la reflejaron en el tanteador, destacando Ángel Martínez con 5 tantos de su cuota personal, mientras que Dereck Coronado contribuyó con un hat-trick; por su parte, Domink Hernández y Juan Vázquez se sumaron a la causa del Pachuca con un tanto para completar la decena, a la vez que Eliud Reséndiz anotó para salvar la honra del Mirador.