Canelo sufre tercera derrota profesional ante Terence Crawford

-Terence Crawford sorprendió y derrotó por decisión unánime a Saúl Álvarez, con lo que le arrebata los cuatro títulos Supermedianos al mexicano.

Canelo esta vez no pudo imponer su box y se llevó su tercera derrota profesional.

Crawford se mantiene invicto, registrando 42 victorias, y ahora es campeón del CMB, FIB, OMB y AMB.

Round 1

Episodio inicial de estudio, con pocos golpes. "Canelo" tira más, pero no conecta y Crawford boxea bien hacia atrás.

10-10

Round 2

El jab empieza a hacerse presente en el rostro del "Canelo", que reacciona con un par de golpes al cuerpo, que no son suficientes.

10-9, Crawford

Round 3

Otro round de pocos golpes y mucha estrategia, pero la iniciativa y los golpes al cuerpo del mexicano pesan más.

10-9, "Canelo"

Round 4

El mejor round del retador. Conecta al menos 5 veces el rostro de "Canelo", quien reacciona con valentía, pero se queda corto.

10-9, Crawford

Round 5

Round parejo, "Canelo" golpea un poco más al cuerpo, pero el jab de Crawford vuelve a entrar. Ambos empiezan a cuidarse más.

10-10

Round 6

Crawford conecta varios jabs que, aunque no hacen daño, dan puntos. Saúl golpea al cuerpo, pero le falta constancia.

10-9, Crawford

Round 7

Un ataque rapidísimo al inicio del episodio da ventaja al estadounidense. "Canelo" no puede quitarse el jab, que ya le hizo daño.

10-9, Crawford

Round 8

Crawford casi se olvida de tirar golpes. Suelta pocos, pero "Canelo" se lleva un episodio importante, pues necesita confianza.

10-9, "Canelo"

Round 9

Un inicio relampagueante de Crawford hice ver mal al "Canelo", que se aviva tras un cabezazo accidental, pero no le alcanza.

10-9, Crawford

Round 10

"Canelo" conecta dos veces con poder, pero el jab de Crawford sigue causando estragos en el mexicano.

10-10

Round 11

Gran episodio para el estadounidense. "Canelo" recibe demasiado castigo, se desespera y hasta abre la guardia.

10-9, Crawford

Round 12

"Canelo" sale a noquear, pero no conecta y recibe mucho castigo, Crawford incluso se da el gusto de intentar noquear al final.

10-9, Crawford