Adrián Marcelo critica a Televisa y participantes tras expulsión de Facundo

CIUDAD DE MÉXICO — El polémico youtuber Adrián Marcelo envió este lunes una fuerte "indirecta" tras la eliminación del conductor Facundo en la sexta gala de La Casa de los Famosos México. A través de su cuenta de X, reposteo el mensaje: *"Hoy, Televisa y su gente es pura mierd"**, lo que fue interpretado como una alusión directa al entorno que habría dejado a Facundo sin respaldo suficiente dentro del reality.

La expulsión de Facundo, tras 43 días de participación, generó sorpresa tanto entre el público como entre los mismos habitantes de la casa producida por Televisa. En el foro, Facundo aseguró estar "en un sueño" y envió un mensaje de despedida a sus compañeros: "Los voy a extrañar, echen desmadre y que sean felices".

El repost de Marcelo también incluía críticas hacia figuras como Arath de la Torre, Gala Montes y el programa Hoy, señalando que "nadie metió las manos por él, solo su familia". El mensaje levantó revuelo en redes y reavivó las tensiones sobre la percepción del respaldo dentro del espectáculo televisivo.

Marcelo, eliminado abruptamente de la edición anterior, sigue siendo un personaje polarizador, recordado por frases controversiales como "una mujer menos para maltratar" y enfrentamientos con compañeros de reality.