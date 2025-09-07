Rayados vuelven a la rutina de entrenamientos

Los Rayados retornaron a las prácticas tras una semana de vacaciones.

Sin ausencias, más que los seleccionados nacionales, el equipo trabajó en El Barrial, donde estuvieron bajo las órdenes de Domenec Torrent.

Los que están en Selecciones Nacionales son Iker Fimbres, en la Sub 20, Germán Berterame, con la Mayor, y Santiago Mele, quien está con la Mayor de Uruguay.

El equipo fue citado a las 8:30 horas para iniciar los trabajos.

El último partido de Rayados fue ante Puebla, el 29 de agosto y en el que ganaron por marcador de 4-2.

Rayados visita el próximo domingo 14 de septiembre al Querétaro, dentro de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025.