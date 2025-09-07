Ana Victoria Muñoz Saucedo: Una promesa del karate triunfa en los Juegos Panamericanos

Ana Victoria Muñoz Saucedo vivió un semestre intenso tras tomar la decisión de enfocarse al cien por ciento en una exigente preparación para su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Tener que pausar sus estudios, y ausentarse de casa por varios meses para cumplir con los entrenamientos y competencias en México y en el extranjero, fueron algunos de los sacrificios que hizo la atleta, con el objetivo de llegar a la justa continental en el mejor nivel posible.

Al final, la joven tuvo una recompensa justa. Ana Victoria tuvo una lucida participación en los Juegos Panamericanos y logró conseguir una medalla de bronce, la cual exhibe hoy en su vitrina personal como su mayor logro deportivo en 11 años de trayectoria en el karate, además de que esto le valió para ser galardonada con el Premio Estatal "Jóvenes Gigantes".

"Esta medalla es mi logro más importante hasta ahora, por el nivel de la competencia y por lo que viví durante este semestre para poder estar ahí. El semestre pasado prioricé el deporte. Hice una pausa en mis estudios para dedicarme a la preparación, viajé a Egipto para entrenar, tuve una competencia en España, y tenía constantes concentraciones con la selección en Ciudad de México, pero todo el esfuerzo valió la pena", comentó Muñoz Saucedo en entrevista para La Voz.

Con triunfos sobre las representantes de Chile y Ecuador, además de registrar una derrota ante la exponente de Venezuela, en el combate inicial, la karateka monclovense terminó conquistando la presea de bronce en el Panamericano que se celebró el mes pasado.

Días después de la competición en Asunción, Paraguay, Ana Victoria recibió otra recompensa por su esfuerzo. El Instituto Coahuilense de la Juventud le otorgó el Premio "Jóvenes Gigantes", por sus méritos en la categoría Deportiva.

SU FUTURO EN EL KARATE

"Solo me queda un año para competir en categoría Juvenil, pero ya estoy con la mira en Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos en categoría Adulta. Voy a seguir preparándome y hacer el proceso para ambas competencias, no me quiero quedar con las ganas de intentarlo", comentó Ana Victoria sobre su futuro en el deporte.

UNA FAMILIA ORGULLOSA

"Muy orgullosos porque fueron un proceso largo y difícil para ella y para la familia, fue de mucho sacrificio económico y moral, pero vale la pena. Es una bonita experiencia vivir con ella todo este proceso", señaló Vaneza Saucedo, madre de Ana Victoria.

UNA CARRERA BIEN DIRIGIDA

El entrenador Armando Medina Arzola ha sido una pieza fundamental en el desarrollo deportivo de Ana Victoria, a la que dirige desde sus inicios en el karate.

"En este tiempo, él respetó esa parte de que yo tenía los entrenadores de Selección, pero nunca me dejó. Me llegó a guiar cuando le platicaba sobre algunas situaciones de los entrenamientos, y los días que yo venía a descansar a Monclova, pues entrenábamos juntos. A la entrenadora Claudia Barreras, de Selección, también le agradezco mucho por que estuvo en las concentraciones y eventos previos", dijo la joven pero experimentada karateka, quien suma 4 participaciones en Campeonatos Panamericanos, un Mundial y varias etapas de la Youth League.