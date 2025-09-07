Ian Rojas marca diferencia en victoria de Tuzos sobre Coyotes

Los Tuzos dieron una exhibición del poder de su ofensiva al imponerse sobre Coyotes de Asturias por abultado marcador de 7-0, en duelo de la categoría Pollos que disputaron dentro de la segunda jornada.

La figura indiscutible del encuentro fue Ian Rojas, quien salió a la cancha del Parque Xochipilli 1 con la puntería bien afinada y terminó firmando 4 anotaciones para liderar la ventaja.

La ofensiva tuza no se limitó únicamente a la sobresaliente actuación de Rojas, pues Emiliano Rodríguez, Eduardo Reyes y Brandon Rangel también se sumaron al carnaval de goles con un tanto cada uno, para redondear la goleada ante unos Coyotes que no tuvieron su mejor tarde.

TUZOS VENCE A PUMAS

La segunda jornada también trajo alegría a los Tuzos en la categoría Cascarón, donde se midieron a los Pumas en un encuentro bastante parejo.

Los tucitos tuvieron que trabajar de más para quedarse con la victoria, ya que el partido se tornó cerrado de principio a fin. Fue Ricardo González quien se hizo presente con una solitaria anotación que terminó marcando la diferencia en el marcador final de 1-0.