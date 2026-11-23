En la última jornada del calendario regular, la escuadra de Tigres Jr. cerró con una apretada victoria de 2-1 sobre Tecos Borja y aseguró la primera posición de la tabla en la categoría 48 y más de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

La escuadra felina tuvo un partido complicado, pues los emplumados buscaban el triunfo para calificar a la liguilla. Pero Oscar Peña y José Antonio Robles aparecieron para firmar los goles que resolvieron la victoria por la mínima diferencia para Tigres; por su parte, Juan Francisco Huerta hizo el gol del descuento para los Tecos.

Con el triunfo, los felinos de El Pueblo terminaron la campaña en lo alto de la tabla, con una producción de 35 puntos, a la vez que los tecolotes se despidieron de la justa con 16 unidades, en el noveno lugar.

Tras empatar 3-3 con Abogados, en el último encuentro del rol normal, el equipo de la Colonia Hipódromo logró conseguir el último boleto de entrada a la liguilla de la categoría 48 y más.

Gerardo de la Cruz, Jesús García y José Martínez firmaron las anotaciones para la escuadra del sector Oriente, mientras que los juristas respondieron con doblete de José Cabrera y un tanto de Horacio Hernández para sellar la igualada. Con el punto rescatado, la Hipódromo sumó 18 unidades y se colocó en la octava posición de la tabla.