AFAEC Monclova formaliza su integración con Club Seahawks y árbitros

La Asociación de Flag Football Monclova, el Club Seahawks, el Colegio de Árbitros de Monclova y el Colegio de Arbitraje de Football Americano y Bandera formalizaron su integración y aval institucional de la AFAEC, con el objetivo de garantizar procesos ordenados, reglamentados y alineados a los reglamentos estatales y nacionales.

En ceremonia que se realizó en días pasados en la oficina regional del INEDEC, la afiliación de los 4 organismos deportivos se llevó a cabo ante la presencia de Edith Ibarra, presidente de la Asociación de Fútbol Americano del Estado de Coahuila, Alfredo Cantú Leija, representante regional de la asociación, y Daniel Morales, director de Deportes.

La reunión contó además con la destacada presencia de las subcampeonas nacionales categoría 12 nacional de Flag Football 2025, quienes fungieron como testigos del protocolo. "Con estas acciones, AFAEC reafirma su compromiso con el orden institucional, la legalidad deportiva y el impulso al talento coahuilense, posicionando a AFAEC Centro como un referente estratégico dentro del mapa deportivo estatal", señaló la dirigencia del organismo.

Finalmente, la dirigencia de la Asociación de Fútbol Americano del Estado Coahuila refrendó la invitación a entrenadores, árbitros, clubes y atletas interesados que deseen integrarse a este proyecto institucional, el cual abre la oportunidad de participar en diferentes procesos y competencias deportivas.