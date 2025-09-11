Potros y Zorros listos para la Temporada Infantil 2025 de Football Americano Infantil

Los clubes monclovenses Potros y Zorros están listos para emprender un nuevo reto dentro de la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila, que este domingo iniciará oficialmente la Temporada Infantil 2025.

El equipo de los corceles guindas será protagonista del kickoff inaugural, al recibir en su campo de la colonia Tecnológico al Club Venados de Piedras Negras, en una triple cartelera programada a partir de las 9:00 de la mañana.

La expectativa es alta para los Potros, ya que se presentarán como campeones defensores de la categoría U-10, título que conquistaron en noviembre pasado al vencer en la gran final a los mismos Venados.

Por su parte, los Zorros de la colonia Guadalupe iniciarán la campaña como visitantes, al viajar hasta la fronteriza Ciudad Acuña para enfrentarse al Club Osos. La llamada "ola naranja" buscará arrancar con paso firme en territorio ajeno, antes de debutar como local en la segunda fecha, cuando reciban a los Broncos de Acuña.

La edición Infantil 2025 de la AFAINC contará con la participación de 10 clubes provenientes de municipios como Monclova, Piedras Negras, Acuña y Nueva Rosita, los que competirán en las categorías U-8, U-10 y U-12, convirtiendo al circuito en un semillero del football americano en el estado.