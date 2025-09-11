Club Atlético Monclova logra podio en Copa Monclova de Karate

Dominic Enrique Cifrián y Luis Abraham Álvarez exhibieron un alto nivel de competencia y pusieron al Club Atlético Monclova en el podio dentro de la edición XVIII de la Copa Monclova de Karate.

En el evento que se realizó el pasado fin de semana en el Auditorio de la FIME, los dos pupilos de los senseis Carlos Herrera y Carlos Herrera Jr., hicieron su debut en una competencia y dejaron una muy buena impresión, al colocarse en el medallero.

Respaldados por una gran preparación, Dominic Enrique se agenció la medalla dorada en kumite, dentro de la categoría 10-12 años, cintas blancas-amarillas. El talentoso artemarcialista salió avante en los dos combates afrontados para escalar a lo más alto del podio.

Por su parte, Luis Abraham se presentó a su primera competencia luego de un intenso entrenamiento, y logró conquistar la presea plateada en Kata, dentro de la categoría 12-13 años, cintas blancas-amarillas.

Cifrián y Álvarez fueron los únicos dos representantes del Club Atlético Monclova dentro del certamen que organizó el Karate-Do Shito Kai Monclova.

Con este logro, ambos tomaron una motivación extra para afrontar el próximo Campeonato Estatal que se realizará en Noviembre, en esta ciudad. Junto a Dominic y Luis Abraham, otro grupo de pequeños karatekas continuarán su preparación junto a los senseis Herrera para llegar en el mejor nivel posible a la justa Estatal, la cual será la primera prueba de este nivel para el grupo.