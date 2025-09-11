Exjugador NBA Jason Collins lucha contra tumor cerebral

El exbasquetbolista estadounidense Jason Collins, primer jugador en declararse gay en las grandes ligas deportivas norteamericanas, se encuentra en tratamiento por un tumor cerebral, informó este jueves la NBA en un comunicado publicado en su nombre.

Jason Collins, embajador de la NBA y veterano de la liga con 13 años de experiencia, se encuentra actualmente en tratamiento por un tumor cerebral", dijo el texto. "Jason y su familia agradecen su apoyo y sus oraciones, y solicitan respetuosamente privacidad mientras dedican toda su atención a la salud y el bienestar de Jason".

Collins, de 46 años, jugó ocho temporadas con los Nets y también defendió los uniformes de los Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves y Wizards.

En su carrera disputó 735 partidos, con un promedio de 3,6 puntos y 3,7 rebotes, hasta su retiro en noviembre de 2014.

En febrero de ese año, en un partido de los Nets contra los Lakers, se convirtió en el primer jugador abiertamente homosexual en competir tanto en la NBA como en las otras grandes ligas deportivas norteamericanas (béisbol, americano y hockey sobre hielo).

Collins se había declarado gay en 2013 en un artículo en primera persona publicado por la revista Sports Illustrated.

Los Brooklyn Nets publicaron este jueves un mensaje de apoyo a su exjugador en redes sociales.

Enviamos nuestro cariño y apoyo a Jason Collins y a su familia", escribió el equipo neoyorquino en X.