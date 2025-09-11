SEMA arrasa con Mili Sport en un emocionante encuentro

La escuadra de SEMA ejerció una clara superioridad sobre la cancha del Sport Complex La Pasión y lo reflejó en el marcador con una goleada de 4-0 sobre Mili Sport, en cotejo que disputaron dentro de la categoría Tercera Fuerza.

Los albiverdes dominaron el encuentro desde los primeros minutos y tomaron ventaja con una anotación de Ricardo Castañeda, quien dio una tempranera muestra de su efectividad frente al área. Más adelante, David Pruneda amplió la ventaja con la segunda diana frente a un rival que no mostró indicios de reacción.

Ya en la parte complementaria, el triunfo se consolidó con los tantos de Ricardo Cisneros y Ariel Santamaría, quienes aparecieron para darle tintes de goliza al marcador.

SE REPARTIERON LOS PUNTOS

Por otra parte, en cotejo correspondiente a la categoría Segunda Fuerza, el equipo de Jumar Jr. desaprovechó una cómoda ventaja y terminó conformándose con sumar un punto, tras igualar a 4 tantos con Paliduchos.

El encuentro parecía inclinarse de manera cómoda hacia Jumar, que tomó ventaja de 3-1 con las anotaciones de Armando Castellanos, Cristian Menchaca y Kevin Castellanos, mientras que Johan Arenas apareció en la recta final del partido con el cuarto tanto. A su vez, los Paliduchos vinieron de atrás, contando con goles de Luis Flores, Edson López, Osmar Quintanilla y Daniel Aguayo para igualar los cartones y pactar la división de puntos.