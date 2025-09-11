Contactanos
Score

San Buena aplasta a Polonia-Unión con un 3-0 contundente

San Buena y Deportivo Tecolotes brillan en una jornada llena de emoción

Por Edson Rojas - 11 septiembre, 2025 - 08:40 p.m.
San Buena aplasta a Polonia-Unión con un 3-0 contundente

El equipo de San Buena aprovechó la localía y venció al combinado de Polonia-Unión por clara diferencia de 3 goles contra 0, en encuentro que sostuvieron el miércoles por la tarde, dentro de la séptima jornada.

Al equipo sambobense le tomó solo 3 minutos adelantarse en el marcador, con gol de Efrén Ibarra; poco después, al 7´, Efrén Cruz contribuyó con la segunda anotación, mientras que al minuto 20, Feliciano Cirlos firmó el 3-0 con el que los locales liquidaron en el primer tiempo a los polacos unidos.

Con este resultado, la escuadra de San Buena se afianzó en la parte alta de la tabla y reforzó sus posibilidades de entrar a la liguilla de la categoría 55 años y más.

DTCO SUMA DE A 3 PUNTOS

En otro partido de la fecha 7, el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera sumó 3 puntos valiosos a su cuenta con un apretado triunfo de 1-0 sobre el conjunto de Hipódromo.

Juan Manuel Sánchez ingresó de cambio y terminó por convertirse en la figura del encuentro, al anotar el solitario gol que le valió la victoria a los Tecos. Ambas escuadras terminaron el juego con 10 hombres en la cancha, ya que hubo un expulsado por bando como producto de lo reñido que se tornó el cotejo.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados