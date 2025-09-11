San Buena aplasta a Polonia-Unión con un 3-0 contundente

El equipo de San Buena aprovechó la localía y venció al combinado de Polonia-Unión por clara diferencia de 3 goles contra 0, en encuentro que sostuvieron el miércoles por la tarde, dentro de la séptima jornada.

Al equipo sambobense le tomó solo 3 minutos adelantarse en el marcador, con gol de Efrén Ibarra; poco después, al 7´, Efrén Cruz contribuyó con la segunda anotación, mientras que al minuto 20, Feliciano Cirlos firmó el 3-0 con el que los locales liquidaron en el primer tiempo a los polacos unidos.

Con este resultado, la escuadra de San Buena se afianzó en la parte alta de la tabla y reforzó sus posibilidades de entrar a la liguilla de la categoría 55 años y más.

DTCO SUMA DE A 3 PUNTOS

En otro partido de la fecha 7, el Deportivo Tecolotes de la Colonia Obrera sumó 3 puntos valiosos a su cuenta con un apretado triunfo de 1-0 sobre el conjunto de Hipódromo.

Juan Manuel Sánchez ingresó de cambio y terminó por convertirse en la figura del encuentro, al anotar el solitario gol que le valió la victoria a los Tecos. Ambas escuadras terminaron el juego con 10 hombres en la cancha, ya que hubo un expulsado por bando como producto de lo reñido que se tornó el cotejo.