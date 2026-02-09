Club Potros será el único representante de Monclova en AFAINC 2026

La Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila dio a conocer el calendario oficial de la Temporada Juvenil 2026, en el cual destaca la ausencia del Club Zorros.

Después de 6 campañas disputadas en la AFAINC, la "ola naranja" no registró su participación en la próxima temporada, mientras que el Club Potros será el único representante monclovense en el circuito.

De esta manera, la edición Juvenil 2026 contará con 9 competidores. Además de los corceles de la colonia Tecnológico, la justa será protagonizada por Venados, Águilas, Dragones y Cougars de Piedras Negras, así como Vaqueros, Broncos y Osos de Acuña, además de Armadillos de Nueva Rosita.

En la jornada inaugural que se disputará el domingo 1 de marzo, el Club Potros enfrentará a Armadillos en calidad de visitante, luego recibirá a Dragones, visitará a los Osos, y en la semana 4 descansará. Posteriormente, los corceles reanudarán actividades el 29 de marzo en la jornada 5 ante Vaqueros en Acuña, después recibirán a Águilas, enfrentarán a Cougars en Piedras Negras, visitarán a Venados y cerrarán la campaña regular en casa ante Vaqueros, el 3 de mayo.

El calendario Juvenil 2026 tiene marcado los días 9 y 10 de mayo para celebrar las series semifinales, las cuales tendrán sede en los campos de Armadillos y Broncos, mientras que el 16 de mayo se disputarán las finales.