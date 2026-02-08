Super Bowl 2026: Seahawks dominan a Patriots y se llevan el título

Seahawks campeones y el show histórico de Bad Bunny

El Super Bowl 2026 dejó una de las noches más comentadas de los últimos años. Los Seattle Seahawks se consagraron campeones tras un partido intenso frente a los Patriots, marcado por jugadas clave, cambios de ritmo y momentos que definieron el resultado final.

Más allá del juego, el medio tiempo de Bad Bunny se convirtió en un punto central de la conversación global. El artista puertorriqueño transformó el escenario en un relato cultural, combinando música, símbolos e invitados en un show que trascendió lo deportivo.

Aquí reunimos todo lo que pasó en la noche del Super Bowl 2026: el partido, el campeonato, el espectáculo y los instantes que hicieron de esta edición algo inolvidable.

Dominio de los Seahawks en el partido

Super Bowl LX se resolvió mucho antes de que el reloj empezara a apretar. El 29-13 final apenas maquilla una realidad clara: los Seattle Seahawks dominaron de principio a fin y nunca dejaron que los New England Patriots se metieran en el partido.

Fue una final de control, no de intercambios. Defensa asfixiante, errores forzados y una ofensiva paciente que jugó con el tiempo y con el marcador. Sin drama, sin remontadas, sin milagros.

Más allá de los puntos, este Super Bowl quedará como uno de esos partidos en los que el campeón se reconoce temprano. Seattle entendió el juego antes que nadie y firmó un título que se sintió inevitable desde muy pronto.

