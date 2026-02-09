¿Refuerzo sudamericano en camino? América acelera por Gabriel Fuentes

América busca cerrar con rapidez un último movimiento en el mercado de fichajes y uno de los nombres que ha tomado fuerza es el de Gabriel Fuentes, futbolista colombiano que actualmente milita en el Fluminense del futbol brasileño.

A pocas horas de que concluya el periodo de transferencias, se sabe que el club de Coapa mantiene conversaciones con la directiva del conjunto brasileño para concretar la incorporación del lateral izquierdo. Hasta el momento, las negociaciones avanzan de manera positiva.

¿Quién es Gabriel Fuentes?

De concretarse la operación, Fuentes llegaría para competir directamente con Cristian Borja por un lugar en la banda izquierda del equipo dirigido por André Jardine. Borja se ha mantenido como la principal opción en esa zona desde la salida de Cristian "Chicote" Calderón, quien dejó al América para jugar con Necaxa en calidad de préstamo.

Gabriel Fuentes nació el 9 de febrero de 1997 en Colombia y se desempeña como lateral izquierdo. Desde 2024 forma parte del Fluminense, club al que llegó tras su paso por el futbol colombiano.

En su carrera profesional, Fuentes ha conseguido tres títulos de liga y dos Supercopas, logros que obtuvo defendiendo los colores del Junior de Barranquilla.