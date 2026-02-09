Emiliano Vargas aparece en el Super Bowl junto a Bad Bunny

La presencia mexicana se hizo notar en el escenario del Super Bowl durante el espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. En la presentación, el cantante puertorriqueño estuvo acompañado por diversas figuras latinas, entre ellas el pugilista mexicano Emiliano Vargas.

Vargas apareció durante la interpretación de "Titi me preguntó", compartiendo escena con el boxeador puertorriqueño Xander Zayas. Ambos formaron parte de un grupo de invitados que, de acuerdo con el contexto del show, buscó representar la identidad y la cultura latinoamericana.

El espectáculo también incluyó un mensaje político y social. Bad Bunny aprovechó su participación para manifestarse en contra de las políticas raciales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, razón por la cual la mayoría de los invitados en el escenario fueron de origen latino.

Al finalizar su actuación en el medio tiempo del Super Bowl, el artista cerró con un mensaje proyectado para el público: "Algo más poderoso que el odio es el amor".