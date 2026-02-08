Inicia Selectivo Estatal de Atletismo en Monclova: 380 atletas compiten

Con la participación de aproximadamente 380 atletas provenientes de todas las regiones de Coahuila, ayer dio inicio el Selectivo Estatal rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Desde temprana hora, la actividad dio inicio con las diferentes pruebas que abarcaron las categorías Sub-16 hasta Sub-2, en las ramas Varonil y Femenil, en las que los atletas salieron en busca de las marcas para lograr la clasificación a la etapa Macro Regional.

José Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Atletismo de Coahuila, confirmó que por segundo año se superó la cifra de participación, teniendo a Monclova como sede. "Nuevamente se impone en esta eliminatoria en Monclova un récord de participación. El año pasado, aquí mismo, tuvimos un récord con más de 200 competidores, y en esta ocasión el número se incrementó considerablemente, alcanzando los 380 atletas en las diferentes especialidades", comentó el directivo.

Ante un graderío abarrotado, la pista de tartán Andrés Espinosa fue escenario de las diferentes pruebas de velocidad, así como las pruebas de campo como salto de longitud, salto de altura, lanzamiento de jabalina y disco, entre otras.

Para el día de hoy, el Selectivo Estatal continuará con las pruebas finales y la ceremonia de premiación.