Kristyan Zamora y Carlos Martínez lideran victoria de Rangers

Kristyan Zamora y Carlos Martínez se combinaron en el montículo para maniatar a la ofensiva contraria. Fabián Ayón bateó de 4-2 con 3 producciones y juntos lideraron a los Rangers en el triunfo por blanqueada de 19 carreras a 0 sobre Astros, en encuentro de la categoría Pre-Junior que disputaron dentro de la tercera serie.

Zamora trabajó 3 innings completos en el centro del diamante del Parque Xochipilli, los que culminó con un hit permitido, 2 boletos y 4 ponches, para acreditarse el éxito; por su parte, Martínez culminó la obra con 2 herméticas entradas de relevo, mientras que la derrota fue para Cristo García.

Los Rangers de Sabinas se adelantaron en el primer rollo con una anotación de Ayón, luego sumaron triple producción en la segunda tanda a cargo de Diego García, Carlos Martínez y Bladimir Álvarez, mientras que en el tercer rollo se despegaron con un explosivo rally de 8 carreras.

El dominio de los vigilantes se extendió en el cuarto episodio con una anotación aportada por Zamora, luego Álvarez agregó una más en la cuarta, mientras que, en la quinta tanda, los Rangers le dieron el toque definitivo al triunfo con una cuota de 5 anotaciones.

Otro bateador con una destacada actuación fue el mismo Álvarez, quien pegó de 2-2 con 3 impulsadas, mientras que Franco Vélez se fue de 4-2 y Carlos Martínez pegó de 3-3; por Astros, los únicos dos imparables salieron de las canillas de Diego Hernández y Cristo Estrada.