Récord de participación en sorteo de entradas para el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, 19-Sep-2025.- De acuerdo con el informe de la FIFA, hubo una cifra récord de más de 4.5 millones de aficionados que participaron en el sorteo de la primera fase de venta de entradas para el Mundial de 2026.

A través de un comunicado, se indicó que participaron seguidores de 216 países en la preventa y el mayor número de solicitudes provino de Canadá, México y Estados Unidos, países anfitriones.

A partir del 29 de septiembre se informará del estatus de la solicitud de los participantes, que entrarán en un sorteo aleatorio, así como las franjas horarias para la venta comenzarán el miércoles 1 de octubre.

La segunda fase de venta de entradas comenzará el lunes 27 de octubre con el Sorteo de Entradas Anticipadas.

Una solicitud exitosa en el sorteo no garantiza que las entradas estén disponibles para su compra durante la franja horaria.

Los 10 países con mayor demanda para los partidos fueron: Alemania, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, España e Italia.

"Estas no son solo cifras excepcionales, sino también una declaración contundente", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El mundo entero desea formar parte de la Copa Mundial, el evento más grande, inclusivo y emocionante jamás visto".

Habrá boletos desde 60 dólares y estarán disponibles las entradas individuales para los 104 partidos con sede y equipo que colocaron en su solicitud.

El 2 de octubre, la FIFA lanzará una plataforma de reventa oficial y segura para los titulares de entradas que cumplan los requisitos en FIFA.com/tickets.

Esta iniciativa busca proteger a los aficionados contra la reventa no válida o no autorizada y está disponible para los aficionados sujetos a las regulaciones federales y locales. Los residentes mexicanos tendrán acceso a una Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA.