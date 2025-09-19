Anthony Martial se une a Rayados de Monterrey como nuevo refuerzo

Los Rayados de Monterrey presentaron de manera oficial a Anthony Martial como su nuevo refuerzo durante la tarde de este viernes y, de inmediato, el delantero francés señaló que está listo para ponerse a las órdenes de Domènec Torrent Font. Durante su presentación con Monterrey, el jugador francés indicó que está aquí para aportar a los objetivos del equipo, del que no solo escuchó por sus compatriotas sino también por las actuaciones en el pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos. "Todos saben de mi calidad. Estoy aquí para ayudar al equipo, dar lo mejor de mí y buscar que Rayados se mantenga en lo más alto. El objetivo es ganar el campeonato al final de la temporada", indicó quien fue jugador del Manchester United y quien llega a la Pandilla procedente del fútbol griego donde militó con el cuadro de Atenas. En el evento, Anthony Martial estuvo acompañado por el presidente del club, José Antonio Noriega, y el director deportivo, Héctor Lara. "Este es un gran club en México, conozco a muchos jugadores que han pasado por aquí, así que fue una decisión sencilla para mí. Espero hacer cosas importantes con el equipo", señaló. La llegada del delantero de 29 años se da un día antes de que el Monterrey enfrente en la jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX a las Águilas del América. A pesar del corto tiempo en el país y de su falta de actividad en la temporada 2025-2026 europea, Anthony Martial se dijo listo para incluso debutar en el Estadio BBVA este mismo sábado. "Me siento muy bien físicamente porque estuve entrenando todos los días en Atenas. Estoy listo para jugar mañana si el entrenador así lo decide", indicó el atacante. Monterrey tendrá un partido clave en su búsqueda por mantener el liderato de la clasificación general de la Liga MX. Actualmente son punteros con 21 unidades, solo un punto por encima de Cruz Azul y cuatro por delante del América.