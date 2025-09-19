Inter Miami podría asegurar su lugar en los playoffs de la MLS este sábado

Inter Miami tiene la posibilidad de asegurar este sábado su lugar en los playoffs de la liga norteamericana (MLS) a la espera del ansiado anuncio de renovación de Lionel Messi.

El astro argentino liderará el sábado a Las Garzas en la visita del DC United, un equipo ya sin opciones en la carrera por las eliminatorias.

El Inter ocupa la sexta plaza de la Conferencia Este, con 49 puntos en 27 jornadas disputadas, y puede sellar el billete con un triunfo ante el DC United y si New York Red Bulls no le gana al Montreal.

Al Inter también le serviría un empate si Red Bulls pierde ante el equipo canadiense.

Con tres jornadas menos que sus rivales, Miami no renuncia a terminar de nuevo en la cima del Este y tener así ventaja de campo en los playoffs que arrancan el 22 de octubre.

El Inter recuperó confianza con su triunfo del martes 3-1 ante el Seattle Sounders, su verdugo en la final de la Leagues Cup a finales de agosto, y el sábado no quiere distraerse frente al DC United, penúltimo del Este con 25 puntos.

Todos los partidos en esta liga tienen sus dificultades. Sería un error pensar que vamos a enfrentar a un equipo que le da lo mismo ganar o perder", dijo el entrenador Javier Mascherano en su conferencia de prensa del viernes.

"Ellos vienen a Miami y enfrentan a un equipo como el nuestro que siempre es una motivación para los rivales", señaló El Jefecito, que vuelve a tener importantes bajas en el ataque.

El delantero uruguayo Luis Suárez cumplirá el tercer y último partido de suspensión por su participación en la riña desatada tras la final de la Leagues Cup, mientras el venezolano Telasco Segovia es duda por un esguince de tobillo.