Benjamín Gil y Luis Alberto González destacan en la temporada 2025 de los Charros de Jalisco

GUADALAJARA, Jalisco 19-Sep-2025 .-Charros de Jalisco cumplió con una histórica temporada 2025 de Liga Mexicana de Béisbol (LMB) al llegar hasta la Serie del Rey, instancia que no conocía desde hace 54 años.

Fue en 2024 cuando Charros regresó, después de 29 años de ausencia, al circuito veraniego, pero no tuvieron el mejor de los éxitos al ser novenos del standing de la Zona Norte, con apenas 36 victorias por 56 derrotas.

"Hace un año, cuando empezamos esta aventura de LMB con el regreso de Charros, batallamos mucho en la primera temporada para ser competitivos. Nos dimos cuenta de que había que construir un equipo diferente y desde ese momento empezamos a hacer movimientos para prepararnos mejor", dijo Luis Alberto González para CANCHA.

En apenas su segunda campaña de retorno, los caporales, de la mano de Benjamín Gil, rompieron expectativas y superaron las propias metas establecidas a inicios de año.

"Estamos seguros de que este equipo era mucho mejor que el anterior, es completamente nuevo. Nuestro principal objetivo era pasar a Playoffs. No nos pusimos como objetivo estar en una Final, pero sabíamos que una vez que accedes todo puede pasar", añadió el director general del equipo.

Los caporales disputaron, en este 2025: Final de la Liga Mexicana del Pacífico, Final de Serie del Caribe y Serie del Rey de LMB. Con ello, se convirtieron en la única organización en todo el béisbol mexicano en disputar 3 Finales en un año.

"Es un año que tiene muchas satisfacciones para esta organización", afirmó el directivo.

Para Luis Alberto, más allá del resultado ante Diablos Rojos, la temporada 2025 de LMB está catalogada como histórica y fue un enorme paso para la organización.

"Es una temporada histórica porque Charros, después de tantos años de no estar presente en esta liga, está entrando con el pie derecho, como los grandes. Es un equipo que demuestra que tiene todo para competir y lo estamos haciendo muy bien.

"Se jugó al estilo Charros: gran defensa, corrido de bases extraordinario, construyendo carreras. Es una temporada histórica en muchos sentidos, los récords son importantes, pero lo más importante es ganar un campeonato y estaremos cerca de lograrlo", concluyó.