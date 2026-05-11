Semifinales del Clausura 2026 reviven viejas cuentas pendientes en la Liga MX

La fase semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX tendrá enfrentamientos cargados de antecedentes entre equipos que ya protagonizaron duelos memorables en instancias definitivas. Cruz Azul se medirá ante Chivas, mientras que Pumas enfrentará a Pachuca en una serie con historia reciente y capítulos inolvidables.

Cruz Azul y Chivas: Rivalidad en Liguillas

Uno de los cruces con más antecedentes es el de Cruz Azul y Guadalajara. Desde el inicio de los torneos cortos, ambas escuadras se han encontrado en tres eliminatorias de Liguilla. La ventaja pertenece a La Máquina, que logró avanzar en dos ocasiones, aunque el Rebaño presume una eliminación significativa en el Apertura 2006, torneo en el que dejó fuera a los celestes y posteriormente levantó el campeonato.

La primera serie entre ambos ocurrió en el Verano 1999, cuando Cruz Azul superó a Chivas tras ganar el partido de ida en Guadalajara y mantener la ventaja con un empate en la vuelta. Más adelante, los rojiblancos cobraron revancha en el Apertura 2006 al imponerse con marcador global de 4-2.

El antecedente más reciente se registró en el Apertura 2025. En aquella ocasión, Cruz Azul avanzó después de igualar sin goles en el primer encuentro y conseguir un triunfo 3-2 en la vuelta, en una eliminatoria definida por la intensidad y un cierre dramático en Ciudad Universitaria.

Pumas y Pachuca: Un Clásico de Semifinales

Por otra parte, Pumas y Pachuca volverán a encontrarse en una serie que ha mostrado gran equilibrio en fases finales. En torneos cortos, ambos clubes disputaron cuatro eliminatorias directas y cada institución consiguió avanzar en dos oportunidades.

El recuerdo más destacado entre universitarios y Tuzos permanece en el Clausura 2009, cuando Pumas conquistó el título de liga tras derrotar a Pachuca en una final que terminó 3-2 en tiempos extra, resultado que significó la sexta estrella para el conjunto auriazul.

La serie comenzó con victoria de Pumas por la mínima diferencia en Ciudad Universitaria gracias a una anotación de Dante López. En la vuelta, disputada en el Estadio Hidalgo, Pachuca respondió con dos goles de Christian Giménez y llevó la definición al límite. Sin embargo, los tantos de Dante López y Pablo Barrera terminaron por asegurar el campeonato para los capitalinos.