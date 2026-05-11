Cruz Azul y Chivas se enfrentan en Semifinales del Clausura 2026

La Liga MX ya tiene fechas y horarios para las Semifinales del Clausura 2026. Este lunes quedaron definidos los cuatro partidos que marcarán la antesala de la Gran Final, con Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul como los equipos que siguen con vida en la pelea por el título del fútbol mexicano.

La actividad comenzará el miércoles 13 de mayo en la Ciudad de México, cuando Cruz Azul reciba a Chivas en el Estadio Banorte, en el partido de Ida de una serie que enfrentará al tercer y segundo lugar de la fase regular, respectivamente.

De acuerdo con el calendario confirmado, el duelo se disputará a las 8 de la noche. La Vuelta entre Guadalajara y La Máquina quedó programada para el sábado 16 de mayo a las 7:07 de la noche en el Estadio Jalisco, donde el Rebaño Sagrado buscará aprovechar su condición de local y su mejor posición en la tabla para acercarse a la Final del Clausura 2026.

Pumas y Pachuca: horarios de Semifinales del Clausura 2026

La otra llave comenzará el jueves 14 de mayo en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibirá a Pumas a las 7 de la noche.

Los Tuzos llegan a esta instancia después de eliminar a Toluca, mientras que los universitarios avanzaron tras una dramática serie ante América, con empate global 6-6 y pase por mejor posición en la clasificación.

Cruz Azul y Chivas se preparan para la Semifinal

El cierre de esa serie será el domingo 17 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde Pumas, líder de la fase regular, intentará sellar su boleto a la pelea por el campeonato.