México en el Mundial 2026: grupo, rivales y lo que puede esperar el Tri en casa

El Mundial 2026 ya se siente cerca en México. Falta poco más de un mes para el debut del Tri y la expectativa crece día a día. El 11 de junio, la selección dirigida por Javier Aguirre abrirá el torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Banorte de Ciudad de México, en un contexto cargado de presión, ilusión y expectativa.

México volverá a organizar una Copa del Mundo y, esta vez, intentará aprovechar la localía para romper una barrera que persigue al seleccionado desde hace años: superar las instancias iniciales y competir realmente entre los mejores del torneo. En el cuerpo técnico también aparece Rafael Márquez, una figura histórica que aporta experiencia y liderazgo desde fuera de la cancha.

Grupo A: accesible, pero lejos de ser sencillo

El Tri quedó ubicado en el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. En la previa parece un grupo favorable, aunque dentro de la selección saben que ningún partido será cómodo.

El debut frente a Sudáfrica tendrá un componente especial. La última vez que ambas selecciones se cruzaron en un Mundial fue justamente en el partido inaugural de Sudáfrica 2010, cuando empataron 1-1. Ahora la historia se repetirá, pero con el Azteca repleto y toda la presión del público mexicano acompañando al local.

Corea del Sur aparece como el rival más complicado de la zona. Se trata de un equipo dinámico, intenso físicamente y con futbolistas acostumbrados al ritmo europeo. México todavía recuerda aquella victoria en Rusia 2018, aunque el conjunto asiático actual presenta características distintas y mayor madurez competitiva.

República Checa, en tanto, consiguió su boleto a través del repechaje europeo después de eliminar a Dinamarca. No llega con el cartel de favorito, pero tiene experiencia y futbolistas acostumbrados a partidos de alta exigencia.

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Los futbolistas que sostienen la ilusión

La concentración mexicana comenzó el 6 de mayo en el CAR con jugadores de la Liga MX, mientras que los futbolistas que militan en Europa se incorporarán más adelante. Hay una base bastante definida sobre la que Aguirre pretende construir el equipo.

Santiago Giménez llega con una crisis de goles en AC Milan. En el mediocampo, Edson Álvarez seguirá siendo el jugador encargado de equilibrar al equipo y sostener la recuperación.

También aparece la experiencia de Raúl Jiménez, un futbolista que ya sabe lo que significa jugar partidos de máxima presión con la camiseta del Tri. Antes del inicio del Mundial, México todavía disputará amistosos ante Ghana, Australia y Serbia. Serán las últimas pruebas antes del estreno oficial.

La ilusión de jugar en casa

Dentro del entorno mexicano hay una sensación diferente respecto a otros Mundiales. Jugar todos los partidos de la fase de grupos en casa puede convertirse en una ventaja importante, especialmente en momentos de tensión o cuando aparezca la presión de los resultados.

Si el Tri logra terminar primero en su grupo, también disputará la siguiente ronda en el Estadio Banorte, manteniendo el respaldo de su gente. El desafío será enorme, pero el contexto invita a ilusionarse.

La expectativa alrededor de esta selección es alta. Ahora le toca al equipo demostrar si realmente está preparado para escribir una historia distinta frente a su público.