Águilas de Nava lideran la Liga de Béisbol Furiazul rumbo a playoffs

Tras 21 series jugadas, en la categoría 11-12 años de la Liga de Béisbol Furiazul ya comienzan a perfilarse los equipos que protagonizarán la postemporada.

Con el calendario regular bastante avanzado, varios equipos ya tienen el camino trazado a los playoffs gracias a sus buenos números. Uno de estos son las Águilas de Nava, que lideran el standing con un total de 13 juegos ganados y 1 perdido, promediando .929 de efectividad.

El nivel de pelota al que ha jugado el equipo emplumado le permite ser considerado como un serio candidato al título, lo mismo que los Mariners que figuran en segundo puesto con marca de 17-3 y un porcentaje de .850, además de Acereros que cuenta con récord de 14-3 y promedio de .824, en la tercera posición.

Por su parte, los Bravos del Teocalli tienen 14 victorias y 4 descalabros en el cuarto sitio, seguidos por Astros con 14-6, Rangers de Sabinas con 9-4, los Rangers de Frontera suman 11-5, Phillies cuentan con 11 juegos ganados a cambio de 6 perdidos, Acereros Jr. registra 11-9, mientras que Piratas ocupa el décimo puesto con 10 triunfos y 9 derrotas.

Entre las escuadras que tienen marca negativa, y cada vez ven más lejana la posibilidad de acceder a los playoffs, aparecen los Cardenales con 7 victorias y 9 fracasos, le sigue Dodgers con 7-10 y Rays con récord de 7-12, dejando en el fondo del standing a Padres, Diablos, Sultanes, La Salle y Castaños un récord negativo imposible de revertir en lo que resta de la temporada.