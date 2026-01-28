Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA. Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y figura emblemática de los Bucks de Milwaukee, ha encendido el mercado de traspasos al apoyar formalmente que la franquicia busque ofertas para traspasarlo antes de la fecha límite del 5 de febrero o incluso en la próxima agencia libre, según reportes de ESPN y fuentes de la liga.

La decisión de Giannis Antetokounmpo

La situación marca un punto de inflexión en la carrera del jugador griego, que fue seleccionado por los Bucks de Milwaukee en el draft de 2013 y ha sido el rostro del equipo durante más de una década. Con la temporada 2025-26 lejos de las expectativas, Milwaukee tiene récord negativo y está fuera de zona de Play-In, Antetokounmpo decidió dar luz verde para que su nombre sea considerado en posibles tratos. Aunque Antetokounmpo no había sido conocido históricamente por exigir traspasos, y en el pasado incluso negó tal posibilidad, ahora, la franquicia está escuchando ofertas agresivas de varios equipos interesados antes del cierre de mercado o durante la próxima agencia libre.

Equipos interesados en Giannis Antetokounmpo

El griego, de 31 años, cobra más de 54 millones de dólares esta temporada y está en el primer año de una extensión máxima que podría llegar a los 275 millones; eso agrega complejidad a cualquier posible movimiento por la enorme cantidad de salario a igualar en un traspaso. Las principales franquicias que suenan como posibles destinos incluyen a los Knicks de Nueva York, Heat de Miami y Raptors de Toronto, todos con interés activo en incorporar al dos veces MVP para cambiar el rumbo competitivo de sus planteles.

La campaña de los Bucks de Milwaukee ha estado marcada por altibajos, incluidas lesiones de Antetokounmpo que lo han mantenido fuera de varias fechas y un récord que los coloca lejos de los puestos de ventaja en el Este.