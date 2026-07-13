Victoria dramática de Tomateras en la Liga de Softbol Femenil: se llevan el campeonato

Con dramática victoria por pizarra de 12-11, en extrainnings, las Tomateras sentenciaron la limpia en la serie final ante Twins y se adueñaron de la corona en la Liga de Softbol Femenil del Oriente.

En encuentro que se disputó el pasado domingo en el campo Jorge Luis "Zurdo" Vielma, las Tomateras se impusieron en 9 largas y sufridas entradas para adjudicarse el campeonato de la Temporada 2026.

Las mellizas salieron al diamante decididas a hacer la hombrada. En el primer episodio tomaron la ventaja con un explosivo rally de 4 elaborado por Valentina Pérez, Ximena Pérez, Flor Barboza y Yeris Garanzuay con jonrón, mientras que en la cuarta tanda sumaron 3 rayitas más con jonrón de Valentina incluido.

Por su parte, las Tomateras descontaron en el primer rollo con un timbre de Abril Guerrero, mientras que en la cuarta tanda aparecieron Carolina Martínez y Devani Sánchez con 2 rayitas más. Pero en el cierre de la quinta, las Tomateras le dieron la vuelta a la pizarra con un rally de 5 anotaciones, para ponerse al frente por 9-7.

Para la sexta tanda, el equipo de Twins encendió la mecha y recuperó el comando del juego con un ataque de 3 a cargo de Vivian Juárez, Valentina Pérez y Anet González, amenazando con llevarse la victoria y emparejar la serie. Sin embargo, en el cierre del séptimo episodio, Carolina Martínez apareció de forma salvadora con una anotación que emparejó los cartones 10-10 y llevó el juego a entradas extra.

Los cartones volvieron a moverse en el noveno capítulo, cuando Yeris Garanzuay conectó sencillo y empujó a Ximena Pérez para sellar la undécima rayita en la cuenta de Twins, acercándolas al triunfo. Pero en la parte baja de la misma tanda, Antonella Maldonado timbró la del empate, secundada por Abril Guerrero quien fue impulsada con imparable de Devani Sánchez para sellar la carrera que le valió el título a las Tomateras.

Al igual que en el primer juego de la serie final, Paula Gómez lanzó toda la ruta y terminó acreditándose el triunfo del campeonato, respaldada a la ofensiva por Zaida Sánchez, Carolina Martínez y Antonella Maldonado, a la vez que Perla Godina sufrió el descalabro.