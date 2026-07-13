Santiago Giménez defiende su actuación tras la eliminación de México en el Mundial 2026

Pese a llegar al Mundial 2026 como una de las principales figuras de la Selección Mexicana y con el cartel de goleador en Europa, Santiago Giménez no logró brillar como se esperaba.

Su participación fue discreta, con escaso peso en el ataque tricolor y sin poder concretar las oportunidades que se le presentaron.

Por ello, al término de la eliminación de México, el delantero del AC Milan salió muy criticado por la afición y los medios. Muchos señalaron que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, lo que generó un fuerte debate sobre su rol en el equipo nacional.

Tras varios días de silencio, Santiago Giménez rompió el mutismo y se refirió por primera vez a la dolorosa eliminación de México en el Mundial.

El delantero fue claro al expresar que, aunque el resultado no fue el deseado, no considera la participación como un fracaso total para su carrera ni para el equipo. "No fue un fracaso. Hicimos lo mejor que pudimos; si bien merecíamos más, hicimos un buen papel", afirmó.

De igual manera, puntualizó que dentro del grupo de jugadores, se marcharon contentos por lo hecho en la justa. "Nos vamos orgullosos porque lo dejamos todo en la cancha. Fue un gran Mundial, sobre todo porque el pueblo se unió", refirió.

Por último, sobre el nombramiento de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana, Santi Giménez puntualizó que le encantó la noticia, sobre todo porque era alguien con quien ya habían trabajado. "Nos encanta porque lo venimos viendo desde el Vasco y vamos a seguir adelante con todo", finalizó.

En su primer Mundial, Santiago Giménez dejó muchas dudas sobre su capacidad para liderar el ataque mexicano en las instancias más importantes. A pesar de su talento demostrado en clubes europeos, no logró marcar la diferencia en los partidos clave.

Su bajo rendimiento y la falta de gol generaron interrogantes sobre si es el referente que necesita la Selección Mexicana para aspirar a algo más grande en torneos de esta magnitud.