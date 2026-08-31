Yankees y Mets empatan en la Liga de Béisbol Prendamos Monclova

Yankees y Mets protagonizaron uno de los duelos más cerrados durante la sexta fecha de la Liga de Béisbol "Prendamos Monclova", la cual terminó con división de honores en el diamante del Deportivo AHMSA.

En el duelo que abrió el cartel, Yankees capitalizó un tempranero rally de ocho carreras en el primer rollo para tomar una ventaja determinante y vencer a Mets por pizarra de 9-3. Los bombarderos descargaron siete imparables en ese ataque inicial y, posteriormente, Guillermo Ramos timbró en la quinta entrada para ponerle cifras definitivas al triunfo. Mets intentó reaccionar en el cuarto rollo con anotaciones de Daniel Sánchez, Jesús Alejo y Diego Mayorga, pero no le alcanzó para más.

Desde la lomita, Emilio Valdez respondió con una sólida labor de siete entradas para adjudicarse la victoria, a la vez que Polo Avilés cargó con el descalabro tras una floja apertura.

Para el segundo enfrentamiento, Mets ajustó la mira y salió con la mecha encendida para sellar una victoria por pizarra de 13 carreras a 4 sobre Yankees, emparejando la serie. Jesús y Axel Alejo anotaron en el segundo episodio para abrir la cuenta, mientras que la ventaja de los metropolitanos se incrementó en la tercera tanda con tres rayitas, una más en la sexta y un rally de siete en la séptima, el cual incluyó un cuadrangular de Daniel Sánchez. La novena de la familia Orozco Padilla sumó una carrera de Emilio Valdez en el quinto capítulo y tres rayitas más en la sexta, pero apenas sirvió para darle algo de decoro al score final.

Sergio Saucedo se acreditó el triunfo después de subir a la loma en el cuarto rollo para relevar al abridor Cristian Valle, mientras Jairo Calleros salió con la derrota.