Miravalle logra segunda victoria al vencer a Chivas de la Sierrita

Miravalle se aprovechó del sotanero Chivas de la Sierrita y consiguió su segunda victoria de la campaña, al imponerse por marcador de 2-1 en partido correspondiente a la tercera jornada de la categoría de 60 años y más.

Rigoberto García Carrillo abrió el marcador para la "Mira" y César Javier Rangel apareció posteriormente para firmar el segundo tanto y ampliar la ventaja. Chivas de la Sierrita intentó reaccionar y Cuitláhuac Ledesma se hizo presente en el marcador para recortar distancias, aunque el conjunto de Miravalle mantuvo el orden y logró asegurar los tres puntos.

Con este resultado, Miravalle escaló al tercer puesto de la clasificación con 3 puntos, mientras que Chivas de la Sierrita permaneció en el fondo de la tabla sin sumar tras sufrir su tercer descalabro consecutivo en el arranque de la temporada.

En otro duelo de la tercera jornada, Independiente-CDSCO se consolidó como líder solitario tras superar 2-1 a Todos Estrellas, en encuentro que sostuvieron en la cancha de la colonia Hidalgo.

José Arévalo fue la figura del partido al marcar un doblete que encaminó la victoria independentista, mientras que Jesús Agustín Yáñez descontó por el cuadro estelar. El triunfo dejó a Independiente-CDSCO con 9 puntos y marca perfecta de 3-0, en tanto Todos Estrellas se quedó rezagado con 4 unidades.