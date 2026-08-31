Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina

Lionel Messi puso punto final a su etapa con la Selección Argentina. El astro argentino confirmó este lunes 31 de agosto de 2026 que dejará de jugar con el combinado nacional, luego de haber disputado la Final del Mundial 2026 frente a España.

El anuncio llegó a través de sus redes sociales, donde Messi publicó una carta cargada de agradecimientos y recuerdos sobre los aproximadamente 20 años que formó parte de la Albiceleste. En ella, explicó que se trata de una determinación dolorosa, pero que considera que llegó el momento de cerrar este capítulo.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección", expresó el futbolista al comenzar su mensaje.

Messi recordó que durante toda su trayectoria con Argentina intentó entregarlo todo por la camiseta y por los aficionados, no solamente durante los años en los que llegaron los grandes éxitos. El jugador destacó su deseo constante de brindar alegrías y hacer sentir orgullosos a los argentinos a través del futbol.

Messi se despide con gratitud

El delantero también habló sobre lo difícil que resulta despedirse de la selección, especialmente ante los cierres que comienzan a presentarse en su carrera. Sin embargo, aseguró que mantendrá un amor permanente por Argentina y por el equipo nacional.

A partir de ahora, Messi señaló que asumirá un nuevo papel como aficionado de la Albiceleste, desde donde apoyará al conjunto argentino en los desafíos que tenga por delante.

En su mensaje también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su recorrido con la selección. El argentino aseguró que se queda con recuerdos y experiencias inolvidables, además del orgullo de haber conseguido, junto a sus compañeros, regalar momentos que parecían imposibles.

"Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!", concluyó Messi en su carta.

Influencia del fallecimiento de su padre

El futbolista reveló además que el mensaje había sido escrito el 21 de julio de 2026, dos días después de la derrota ante España en la Final disputada en New York/New Jersey.

De acuerdo con el texto proporcionado, Messi también señaló que su decisión estuvo influida en gran medida por el reciente fallecimiento de su padre, un elemento que añadió todavía más peso emocional a su despedida de la Selección Argentina.