Después de haber hecho los deberes con creces en la fase regular, Miravalle volvió a decepcionar en la liguilla. El miércoles pasado, Aguirre Auto Líneas le pasó por encima al líder e invicto con un 5-2 lapidario y consiguió su pasaje directo a la final de la categoría 55 años y más, en la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

En un duelo caliente que se escenificó en la cancha de la colonia Azteca, José Manuel Ortiz y Arnulfo Eleazar Morales firmaron dobletes para apuntalar la ventaja de los transportistas, mientras que Miguel Rangel puso el cerrojo con el quinto tanto que cortó las aspiraciones de la "Mira". Del otro lado, Raymundo Rodríguez y Juan Luis Reyes descontaron para darle algo de suspenso a la recta final del cotejo, pero no alcanzó. Miravalle se volvió a quedar en el intento por segundo torneo al hilo, a pesar de haber mandado en una competida fase regular.

En cotejo que se llevó a cabo en la cancha de Estancias, el Necaxa aprovechó la localía y goleó 4-1 a Tigres de El Pueblo para convertirse en el segundo finalista de la categoría de 55 años y más. Ricardo Nava anotó a los 21 minutos para estrenar el marcador, Francisco Ballesteros contribuyó con un tanto al 55, mientras que Jesús Abundis guardó la redonda en las redes al 38 y 72 para fraguar la victoria que puso al conjunto necaxista en la última instancia de la temporada. Por su parte, Gerardo González descontó por los felinos con un solitario tanto al 57.