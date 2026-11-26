Los coahuilenses Manuel Javier Boone, Luis Mario de la Garza, Simón Emiliano Rodríguez y Gabriel Rolando García lograron alzar el campeonato en el Torneo Nacional Elite Básquetbol 3x3 celebrado en Chihuahua. Con una sólida exhibición sobre la duela, el representativo estatal demostró contundencia en cada posesión para adjudicarse los máximos honores de la justa.

Compitiendo dentro de la categoría 2014, los basquetbolistas de 12 años superaron una exigente fase de eliminación frente a potencias del deporte ráfaga nacional. A lo largo del certamen, la escuadra de Coahuila "A" impuso condiciones ante contendientes de gran nivel como Sinaloa y Jalisco, asegurando así su lugar en lo más alto del podio.

El plantel campeón fusionó el talento de dos plazas clave en la entidad, pues los cuatro jóvenes son originarios de Saltillo y Monclova. Su acoplamiento en la cancha y efectividad resultaron determinantes para sortear la intensidad física y el ritmo vertiginoso que exige esta disciplina.

Con este cetro, Boone, De la Garza, Rodríguez y García proyectan el nivel competitivo de sus municipios de origen y posicionan a Coahuila en la élite juvenil del país.