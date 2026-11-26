José Garibay pegó de 4-4 y Hugo Martínez pasó por la registradora con efectividad de 4-3, con una tercia de rayitas pintadas, para comandar la feroz ofensiva con la que Tigres apaleó 18-1 a la novena de Piratas, dentro de la octava serie de la Liga de Béisbol 60 y más.

En el encuentro que disputaron el miércoles por la tarde en el diamante del Parque Ferrocarrilero, los bengalíes tomaron el control del score con un rally de seis anotaciones en el segundo rollo, luego ampliaron distancia en la tercera tanda con timbres de Antonio Liñán y Francisco Ramos, sumaron una más en la cuarta y Hugo Martínez llegó al home plate en la quinta para completar la decena.

Para el sexto capítulo, Tigres elaboró un rally de cinco por medio de Jorge Rangel, Francisco Ramos, José Garibay, Héctor Campos y Juan Ontiveros, mientras que en la séptima entrada le puso el remache al triunfo con triple producción. Por su parte, los filibusteros alcanzaron a evitar la blanqueada gracias a José Luis Padilla, quien timbró en el cierre del cuarto episodio.

Sobre el montículo, Armando Villarreal se anotó el acierto en una tarde tranquila en la que lanzó cinco innings de cuatro imparables y una carrera en contra, además de recetar seis ponches. Contó con relevo de Martín Banda en dos entradas, mientras que Bernardo Sierra cargó con la derrota por Piratas.